ORADO Sosialisasi di SMPN 30 Batam, Ribuan Siswa Antusias Belajar soal Domino

jpnn.com, BATAM - Organisasi Amatir Domino Indonesia (ORADO) menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi permainan domino di SMP Negeri 30 Batam yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 siswa-siswi SMPN 30 Batam, para guru, serta jajaran pengurus ORADO dari tingkat pusat, provinsi, dan kota.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program ORADO dalam memperkenalkan permainan domino sebagai sarana edukasi yang mengedepankan sportivitas, konsentrasi, strategi, dan kebersamaan.

Ketua ORADO Provinsi Kepulauan Riau Rizki Faisal yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan apresiasi kepada SMP Negeri 30 Batam atas dukungannya terhadap kegiatan edukatif yang melibatkan pelajar dan tenaga pendidik.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang Humas Henry Kurnia Adhi atau yang lebih dikenal dengan nama John LBF, memperkenalkan ORADO Indonesia kepada para siswa dan guru sebagai organisasi yang bertujuan mengembangkan permainan domino secara positif, edukatif, sportif, dan berkarakter.

Para peserta tampak sangat antusias mengikuti setiap sesi sosialisasi yang disampaikan.

Untuk meningkatkan interaksi dengan peserta, John LBF sesekali memberikan pertanyaan seputar ORADO dan permainan domino kepada siswa-siswi yang hadir.

Beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan baik mendapatkan apresiasi berupa hadiah uang tunai sebesar Rp 500.000.