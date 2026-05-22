Orang Asing Bakal Pimpin BUMN Baru PT DSI, Legislator PDIP: Kami Terkejut
Politikus PDI Perjuangan Mufti Anam. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengaku kaget mendengar kabar orang asing, yakni eks mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk Luke Thomas Mahony bakal memimpin PT. Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

"Kami jujur cukup terkejut," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (22/5).

Diketahui, pemerintah resmi membentuk BUMN baru, yakni PT DSI yang secara khusus menangani ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia.

Pembentukan PT DSI menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas SDA.

Perusahaan dibentuk di bawah BPI Danantara dan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 demi memastikan hasil ekspor tercatat secara transparan.

Mufti Anam memahami pemerintah ingin menunjukkan profesionalitas ketika menunjuk Luke Thomas yang punya integritas untuk memimpin PT DSI.

"Jadi mungkin pemerintah hari ini mengambil langkah yang sangat hati-hati dengan menghadirkan figur profesional asing yang dianggap punya rekam jejak, integritas, dan pengalaman yang komprehensif," ujarnya.

Namun, dia mengingatkan penunjukkan Luke Thomas sebagai Direktur PT DSI tidak menjadi preseden bahwa sektor paling strategis bangsa bakal terus bergantung ke orang asing.

