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Orang Tua Affan Imbau Tak Perlu Ada Peringatan Setahun Kematian Anaknya

Orang Tua Affan Imbau Tak Perlu Ada Peringatan Setahun Kematian Anaknya
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Orang tua almarhum Affan Kurniawan, Zulkifli. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Orang tua almarhum Affan Kurniawan, Zulkifli mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar peringatan setahun kematian anaknya.

Zulkifli menyampaikan imbauan ini karena mendengar adanya informasi mengenai rencana peringatan setahun kematian Affan.

"Saya, Zulkifli bersama dengan istri saya Ibu Erlina, selaku orang tua kandung dari almarhum Affan Kurniawan bersama dengan kuasa hukum keluarga Bapak H. Achmad Michdan. Kami mendengar adanya informasi yang disampaikan kepada keluarga bahwa akan adanya peringatan satu tahun almarhum Affan Kurniawan," ujar Zulkifli dalam keterangan video yang diterima, Kamis (13/8/2026).

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"Kami selaku keluarga mengimbau dan berharap kepada seluruh rekan seprofesi almarhum dan kepada masyarakat luas untuk tidak perlu adanya peringatan yang berlebihan tersebut," tuturnya.

Zulkifli memahami semangat rekan-rekan seperjuangan Affan. Namun, keluarga hanya mengharapkan doa untuk almarhum anaknya.

"Saya sekeluarga mengerti dan memahami semangat dari rekan-rekan almarhum tapi kami dari pihak keluarga hanya meminta doa kepada rekan rekan untuk almarhum agar dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya dan diterima amal ibadannya," tutur Zulkifli.

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Zulkifli juga menyebut keluarga hanya menggelar pengajian dan dia bersama di masjid terdekat untuk almarhum Affan.

Dia berharap masyarakat menghormati dan mengerti keputusan keluarga.

Orang tua almarhum Affan Kurniawan, Zulkifli mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar peringatan setahun kematian anaknya.

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