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Orang Tua yang Buang Bayi di Kudus Diminta Menyerahkan Diri

Orang Tua yang Buang Bayi di Kudus Diminta Menyerahkan Diri
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Bupati Kudus Sam'ani Intakoris didampingi Plt Direktur RSUD Kudus Andini Aridewi saat menjenguk bayi yang dibuang orang tuanya dirawat di ruang perawatan intensif untuk bayi RSUD Kudus, Sabtu (5/9/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

jpnn.com - Orang tua bayi laki-laki yang ditemukan di kebun pisang di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diminta segera menyerahkan diri kepada polisi.

Imbauan disampaikan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris seusai menjenguk korbandi RSUD Kudus, Sabtu (5//9/2026).

"Hari ini kami mengunjungi RSUD Kudus karena adanya temuan bayi oleh tukang batu di Desa Pasuruhan Kidul," kata Sam'ani.

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Dia menyebut bayi laki-laki tersebut memiliki berat badan 2.866 gram dengan panjang badan 46 sentimeter.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi bayi dinyatakan sehat dan terus mendapatkan penanganan dari tenaga medis.

"Bayi tersebut dibawa Kapolsek Jati ke rumah sakit dan sudah ditangani dengan baik. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik," ujarnya.

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Sam'ani berharap orang tua bayi tersebut segera menyadari perbuatannya dan datang ke rumah sakit untuk berkomunikasi dengan pihak terkait.

"Mumpung masih punya kesempatan, bisa menyerahkan diri atau melaporkan ke pihak berwajib, yaitu Kapolsek Jati," ucapnya.

Orang tua bayi laki-laki yang ditemukan di kebun pisang di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus diminta menyerahkan diri.

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