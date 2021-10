ORARI Beri Materi Pengenalan Perangkat Radio kepada Anggota Pramuka di Depok

jpnn.com, DEPOK - Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) turut mendukung kegiatan jamboree on the air dan jamboree on the internet (Jota Joti) yang diselenggarakan Kwartir Gerakan Pramuka Kota Depok. Kegiatan tersebut berlangsung mulai Jumat (15/10) hingga Minggu (17/10). Jota Joti merupakan kegiatan tahunan yang digelar secara serentak di seluruh dunia untuk membagi pengalaman kepramukaan melalui gelombang radio atau dengan fasilitas amatir radio. Ketua ORARI Kota Depok M Zulkarnain mengatakan pihaknya dalam kegiatan tersebut memberikan materi pengenalan perangkat radio khusus dalam Jota, sedangkan materi Joti akan dibawakan Kwarcab. "Kami kenalkan kepada adek-adek pramuka tentang pengenalan kepada perangkat pengenalan radio," kata Zulkarnain di Gedung Kwarcab Gerakan Pramuka, Depok, Jumat (15/10). Dia menjelaskan pihaknya bakal memberikan materi bagaimana caranya berkomunikasi melalui radio dua arah. "Jadi, materinya pengenalan perangkat, tata cara berkomunikasi kemudian metode dengan praktik," ucap Zulkarnain. Pada sisi lain, Zulkarnain mengatakan teknologi amatir radio dua arah bisa digunakan dalam kondisi darurat.