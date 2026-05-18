Orasi di Wisuda Untar, Kepala BNN Tekankan Pentingnya Generasi Tangguh Bebas Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila generasi mudanya sehat, tangguh, produktif, dan terbebas dari narkoba.
Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Pesan tersebut disampaikan Komjen Suyudi saat menyampaikan orasi bertajuk 'Peran Strategis Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045' pada Wisuda ke-87 Universitas Tarumanagara (Untar) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (16/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut dikukuhkan sebanyak 2.576 wisudawan yang terdiri dari program sarjana, program profesi, magister, dan doktor.
Komjen Suyudi menegaskan ancaman narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat melemahkan kualitas generasi penerus bangsa.
“Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai apabila generasi mudanya sehat, tangguh, produktif, menguasai teknologi, serta bebas dari narkoba,” tegas Kepala BNN di hadapan ribuan wisudawan dan tamu undangan.
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyampaikan orasi bertajuk 'Peran Strategis Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045' pada Wisuda ke-87 Untar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemendikdasmen Percepat Revitalisasi Satuan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045
- Ini Buku tentang Proyeksi Indonesia Emas 2045 yang Ditulis Para Tokoh
- Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemprov Papua Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
- Lantik Tiga Wakil Rektor, UKI Siap Jawab Tantangan Dunia Pendidikan
- Dokter Koko Jelaskan Pentingnya MBG: Kunci Kualitas SDM Indonesia Emas 2045
- Singgung Temuan soal Zat Obat Bius, Kepala BNN Usulkan Pelarangan Vape