Orasi Ilmiah di Unpatti, Waka MPR Ajak Generasi Muda Siap Menghadapi Disrupsi Global

jpnn.com, AMBON - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkapkan Indonesia saat ini berada di tengah pusaran disrupsi global yang ditandai oleh perubahan besar di bidang teknologi, kesehatan, geopolitik, dan lingkungan.

Hal itu disampaikannya saat didaulat orasi ilmiah tentang posisi Indonesia dalam pusaran disrupsi global dan tantangan serta peluang bagi kaum muda dalam rangkaian acara Wisuda dan Dies Natalis ke-63 Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Menurut Eddy, sejarah mencatat sejumlah momentum besar yang mengubah tatanan dunia, mulai dari revolusi industri, perang dunia, revolusi digital, hingga perkembangan kecerdasan buatan dan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026 Berkat Konsistensinya Mengawal Isu Energi Hijau

Saat ini, lanjut Eddy, dunia kembali menghadapi tekanan besar akibat konflik geopolitik, krisis energi, serta ancaman krisis iklim.

"Perlu ditegaskan disrupsi yang terjadi saat ini memiliki karakter yang jauh lebih cepat, luas, dan berdampak simultan di berbagai sektor," ungkap Eddy dalam keterangannya, Jumat (23/4)

Dia mengatakan perang di Timur Tengah dan ketegangan global telah mengganggu rantai pasok energi dan industri.

Baca Juga: Waka MPR Eddy Soeparno Puji Langkah Prabowo Evaluasi MBG Agar Lebih Tepat Sasaran

"Dampaknya terasa langsung pada kenaikan harga berbagai komoditas, termasuk energi, pangan, hingga transportasi,” kata Eddy.

Eddy juga menyoroti pentingnya ketahanan energi nasional.