OREO & BTS Resmi Meluncurkan Limited Edition Biskuis Spesial Bercita Rasa Korea
jpnn.com, JAKARTA -
Para penggemar OREO dan BTS bersiaplah menyambut biskuit OREO spesial bercita rasa Korea yang dibuat langsung oleh BTS.
RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V, dan Jung Kook resmi berkolaborasi dengan biskuit nomor satu di dunia untuk menghadirkan Limited Edition OREO & BTS Cookies — kreasi spesial dengan rasa Hotteok Brown Sugar Pancake yang dibuat bersama BTS dan didedikasikan khusus bagi para penggemarnya di seluruh dunia.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi awal dari gerakan penuh keseruan antara OREO dan BTS yang akan hadir di lebih dari 80 negara di seluruh dunia.
Kolaborasi ini menjadi langkah terbaru OREO dalam menghadirkan pengalaman ikonik yang hanya bisa diwujudkan oleh OREO di tengah industri camilan yang semakin dinamis.
Bersama BTS sebagai ikon pop dunia, OREO menghadirkan perpaduan antara biskuit ikonik dan rasa spesial menjadi sebuah perbincangan global yang menghidupkan semangat playful, membangkitkan antusiasme penggemar, dan menjadi bagian dari budaya populer saat ini.
Kolaborasi ini menghasilkan kreasi rasa yang personal dan kini dapat dinikmati oleh penggemar di seluruh dunia.
Menjadi kolaborasi pertama BTS dengan brand camilan, OREO kini hadir dengan 13 desain biskuit unik yang dirancang langsung oleh BTS untuk merayakan 13 tahun.
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