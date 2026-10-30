Organisasi Advokat Selain Peradi Tak Berhak Jalankan 8 Kewenangan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat mengatakan Peradi dengan tambahan nama atau embel-embel di belakangnya sudah pasti bukan asli tetapi imitasi atau tiruan.

"Saya katakan, Peradi yang lain (dengan embel-embel nama lain) KW,” ucap Asido dalam penutupan PKPA DPC Peradi Jakbar-Binus University Angkatan XVII secara hybrid, Jumat (30/10).

Advokat senior itu menyampaikan pihak yang mengikuti PKPA dan menjadi advokat Peradi di bawah Ketua Umum Prof Otto Hasibuan sangat tepat karena merupakan satu-satunya wadah tunggal atau single bar organisasi advokat (OA) yang didirikan sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

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Negara melalui UU Advokat memberikan 8 kewenangan, yakni melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), melaksanakan pengujian calon advokat, melaksanakan pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat hanya kepada Peradi pimpinan Prof Otto.

"Jadi teman-teman ini, nanti kalau mengikuti UPA (ujian calon advokat), semoga bisa lulus semua, kemudian menjadi advokat, itu berasal dari organisasi advokat original dari Undang-Undang Advokat. Kalau saya bilang, itu advokat darah biru," ujarnya.

Asido menegaskan UU Advokat sampai saat ini tegas menyatakan bahwa sistem OA yang berlaku di Indonesia adalah wadah tunggal (single bar).

"Faktanya sekarang tetap masih single bar. Itu faktanya. Kalau nanti multi bar, nanti kami pikirkan," tandasnya.

Dia mengungkapkan DPC Peradi Jakbar bukan hanya berupaya mencetak calon advokat profesional, berkualitas, dan berintegritas namun juga terus meningkatkan ilmu dan keahlian advokat dan alumni PKPA sesuai dengan perkembangan zaman.