Organisasi Kerja Sama Islam Mengecam Serangan Brutal Iran ke Negara Teluk

jpnn.com - Komite Independen Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengungkapkan solidaritas dengan negara-negara yang terdampak serangan Iran dan menekankan pentingnya penghentian serangan sesuai dengan hukum internasional.

Komite HAM OKI juga menyambut pernyataan bersama hasil pertemuan tingkat menteri luar negeri Arab-Islam di Riyadh pada 18 Maret, khususnya pada penekanan terkait pentingnya melindungi warga sipil dan kepatuhan hukum internasional.

Selain itu, komite tersebut menyatakan pula keprihatinan atas laporan yang kredibel terkait penggunaan rudal balistik dan drone dalam serangan terhadap kawasan permukiman dan infrastruktur sipil di sejumlah negara anggota OKI, seperti instalasi perminyakan dan desalinasi air, bandara, dan fasilitas diplomatik.

Badan OKI itu mengatakan serangan oleh Iran merupakan pelanggaran berat hukum humaniter dan HAM internasional, khususnya terkait prinsip proporsionalitas dan pelarangan serangan obyek sipil.

Serangan terhadap infrastruktur vital, termasuk fasilitas air dan energi, merupakan ancaman besar bagi HAM, antara lain hak hidup, hak keamanan, dan hak atas akses terhadap layanan dasar, serta dapat mengakibatkan konsekuensi kemanusiaan yang besar.

Dalam konteks tersebut, Komite HAM OKI menekankan pentingnya Iran mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum humaniter internasional, dan hukum HAM internasional, sembari memastikan terlindunginya rakyat sipil.

Komisi HAM OKI juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan upaya mencegah impunitas serta mendorong penyelidikan independen dan transparan sesuai standar internasional untuk memastikan keadilan kepada para korban.

Badan itu menyatakan akan terus memonitor dan mencatat dampak HAM atas serangan tersebut berdasarkan metodologi berbasis bukti dan menyerukan negara-negara OKI terdampak untuk memberikan laporan dan data terkait demi mendukung upaya dokumentasi pihaknya.