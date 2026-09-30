ORI Menduga Jimmy Masrin Dapat Kemewahan Lapas Cibinong

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Syafrida Rachmawati Rasahan mengonfirmasi bahwa terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin berada di fasilitas mewah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA atau Lapas Cibinong, Jawa Barat, saat inspeksi mendadak berlangsung.

“Kalau itu, soal Jimmy, kami mengonfirmasi, sebenarnya iya, karena berdasarkan keterangan. Itu ada fotonya. Memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami,” kata Syafrida.

Dia mengatakan berdasarkan dugaan sementara, Jimmy Masrin menempati fasilitas tersebut. Namun, dugaan ini masih didalami.

“Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak Imipas (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan),” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidak Ombudsman ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9), foto Jimmy Masrin didapati terpajang di salah satu fasilitas mewah yang disebut menyerupai apartemen.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Senin (28/9), Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy Masrin merupakan barang hasil razia keamanan.

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Jimmy Masrin merupakan terpidana kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dia terbukti menggunakan kontrak fiktif untuk mengajukan pembiayaan ke LPEI yang merugikan keuangan negara sebesar 22 juta dolar AS dan Rp600 miliar.