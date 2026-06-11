Orientasi Pasar Dinilai Mampu Ubah Ketidakpastian Menjadi Peluang

jpnn.com, JAKARTA - Stabilitas keuangan di era modern dinilai mengalami perubahan seiring meningkatnya ketidakpastian dan volatilitas yang mewarnai pasar global dalam beberapa tahun terakhir.

Para pakar dari Elev8, broker keuangan global, menyebut konsep stabilitas yang dahulu identik dengan kondisi pasar yang tenang dan mudah diprediksi kini semakin sulit ditemukan.

Menurut mereka, pasar keuangan saat ini bergerak lebih cepat dan saling terhubung dibandingkan sebelumnya. Berbagai peristiwa global, termasuk kebijakan ekonomi di suatu negara, dapat memengaruhi sentimen investor di berbagai belahan dunia dalam waktu singkat.

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Kondisi tersebut memunculkan fenomena yang dikenal sebagai kelelahan akibat ketidakpastian atau uncertainty fatigue, yakni kondisi ketika individu terus-menerus menghadapi perubahan dan gangguan yang sulit diprediksi.

Elev8 menilai banyak orang masih berharap kondisi pasar kembali stabil seperti sebelumnya. Namun, volatilitas kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika pasar keuangan modern.

Banjir Informasi dan Pentingnya Orientasi Pasar

Di tengah kondisi tersebut, akses informasi yang semakin luas justru menghadirkan tantangan baru bagi para pelaku pasar. Banyaknya informasi, sinyal, dan analisis yang tersedia dinilai dapat mempersulit investor dalam membedakan informasi penting dan informasi yang kurang relevan.

Menurut Elev8, banjir informasi berpotensi menciptakan kebingungan yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan keuangan. Situasi ini juga dapat memicu respons emosional ketika investor menghadapi pergerakan pasar yang tidak sesuai harapan.

Karena itu, Elev8 menekankan pentingnya membedakan antara persepsi dan pemahaman dalam menyikapi dinamika pasar. Persepsi cenderung muncul sebagai reaksi spontan terhadap pergerakan harga, sedangkan pemahaman membantu investor melihat konteks yang lebih luas.