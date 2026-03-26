Orlando City Merekrut Antoine Griezmann dari Atletico Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Orlando City SC merekrut Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Griezmann akan didaftarkan sebagai Designated Player dan dijadwalkan bergabung saat bursa transfer kedua MLS dibuka Juli mendatang.

"Penyerang asal Prancis itu akan mulai bergabung pada Juli 2026 hingga musim 2027/2028, dengan opsi perpanjangan kontrak untuk musim 2028/2029," tulis klub Major League Soccer (MLS) itu dalam lamannya pada Rabu.

Pemilik sekaligus Chairman Orlando City Mark Wilf menyebut kedatangan Griezmann sebagai momen bersejarah bagi klub dan MLS. "Mendatangkan Antoine ke Orlando adalah momen penting bukan hanya bagi klub, tetapi juga kota, suporter, dan liga. Dia salah satu pemain paling berbakat dan berpengaruh di generasinya,” kata Mark.

Griezmann memiliki rekam jejak impresif dengan 298 gol dan 132 assist dalam 792 penampilan bersama Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Sociedad.

Bersama Atletico, pemain berusia 35 tahun itu menjadi top skor sepanjang masa klub dengan 211 gol dari semua kompetisi.

Di level klub, Griezmann meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Europa pada 2018, Piala Super UEFA 2018, dan Copa del Rey bersama Barcelona pada 2021.

Di level internasional, dia menjadi bagian penting Timnas Prancis saat menjuarai Piala Dunia 2018 dan runner-up pada 2022.

Griezmann mengakhiri karier internasionalnya pada 2024 dengan 44 gol dan 38 assist dari 137 laga.