jpnn.com - Polisi memastikan tidak ada aksi premanisme atau pemerasan oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap pabrik mobil listrik, BYD di Kabupaten Subang.

Hal ini setelah dilakukan pengecekan usai aksi protes ormas di kawasan industri tersebut, beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya turun ke lapangan untuk memastikan keamanan di kawasan industri tersebut.

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"Benar, tim kepolisian telah bergerak cepat dan turun langsung ke lokasi PT BYD Auto Indonesia di Kecamatan Cipeundeuy, Subang, sebanyak tiga kali secara bertahap untuk melakukan pendalaman, pengumpulan bahan keterangan, dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Hendra dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Ia mengungkapkan, pada 12 November lalu, jajaran Polres Subang turun melakukan penyelidikan awal dan wawancara dengan manajemen serta keamanan perusahaan.

Keesokan harinya, tim gabungan lintas tingkat yang terdiri dari Dittipidum Bareskrim Polri, Ditreskrimum, dan Polres Subang melakukan pengecekan lokasi.

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Di sana, polisi juga melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi lapangan, perangkat desa, dan pihak perusahaan.

"Tanggal 18 November, jajaran Ditreskrimum Polda Jabar, dipimpin langsung oleh Dirreskrimum bersama Wadirkrimum, Kasubdit 1 Kamneg, Kanit Jatanras, dan tim penyidik, kembali turun melaksanakan gelar evaluasi lapangan, koordinasi lanjutan dengan perusahaan, serta pendalaman bersama unsur pemerintah kecamatan," jelasnya.