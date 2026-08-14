Ormas Gelar Aksi di Gedung OT, Tuntut Penjelasan soal Tantangan Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Miras

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Orang Tua (OT) Building, kawasan Outer Ring Road, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (14/8).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kontroversi tantangan menghafal Al-Qur’an yang disebut berhadiah minuman keras (miras) merek Newport dalam festival musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (9/8).

Pantauan di lokasi sekitar pukul 13.15 WIB, massa dari sejumlah ormas mulai memadati area depan gedung.

Peserta aksi di antaranya berasal dari Front Persaudaraan Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), dan kelompok Jawara.

Massa membawa sejumlah atribut organisasi serta membentangkan dan mengibarkan bendera.

Mereka juga melantunkan selawat dan takbir serta menyanyikan lagu bertema Aksi Bela Islam dari atas mobil komando.

Sebagian peserta lainnya terlihat berbaris di bahu jalan sembari membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Jumlah massa bertambah menjelang penyampaian orasi.

Dalam aksi tersebut, FBR Korwil Jakarta Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada OT Group. Mereka meminta perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka terkait kontroversi tersebut dan bertanggung jawab atas kejadian yang menjadi perhatian publik.