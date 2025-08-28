Ormas Pendiri Golkar Mendukung Adies Kadir Melanjutkan Kepemimpinan di MKGR

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Ilham Permana bersama pengurus DPP dan DPD di seluruh Indonesia mendukung Adies Kadir untuk memimpin kembali ormas tersebut untuk periode 2025-2030.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu mengungkapkan Adies Kadir merupakan sosok pemimpin yang berhasil membawa MKGR menjadi besar.

"Cakap dalam memimpin Ormas MKGR serta sarat prestasi dan memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni sebagai seorang pemimpin," kata Ilham Permana saat mendampingi Adies Kadir mendaftar di Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR di Kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Kamis (28/8).

Ilham menilai posisi Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI strategis untuk memajukan MKGR, termasuk bersinergi untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Adies Kadir adalah pemimpin yang paripurna untuk Ormas MKGR," ucap Ilham.

Terpisah, Ketua Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR Supriansa mengungkapkan panitia sudah melakukan verifikasi seluruh berkas persyaratan yang telah disyaratkan oleh panitia.

Hasilnya, Adies Kadir memenuhi semua syarat pencalonan sebagai ketua umum.

"Selanjutnya hasil verifikasi ini akan kami serahkan ke panitia di saat persidangan pada Mubes nanti," kata Supriansa.