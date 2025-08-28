menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Ormas Pendiri Golkar Mendukung Adies Kadir Melanjutkan Kepemimpinan di MKGR

Ormas Pendiri Golkar Mendukung Adies Kadir Melanjutkan Kepemimpinan di MKGR

Ormas Pendiri Golkar Mendukung Adies Kadir Melanjutkan Kepemimpinan di MKGR
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum DPP Ormas MKGR periode 2025-2030 pada Musyawarah Besar (Mubes) Ke-X Tahun 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Ilham Permana bersama pengurus DPP dan DPD di seluruh Indonesia mendukung Adies Kadir untuk memimpin kembali ormas tersebut untuk periode 2025-2030.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu mengungkapkan Adies Kadir merupakan sosok pemimpin yang berhasil membawa MKGR menjadi besar.

"Cakap dalam memimpin Ormas MKGR serta sarat prestasi dan memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni sebagai seorang pemimpin," kata Ilham Permana saat mendampingi Adies Kadir mendaftar di Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR di Kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Kamis (28/8).

Baca Juga:

Ilham menilai posisi Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI strategis untuk memajukan MKGR, termasuk bersinergi untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Adies Kadir adalah pemimpin yang paripurna untuk Ormas MKGR," ucap Ilham.

Terpisah, Ketua Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR Supriansa mengungkapkan panitia sudah melakukan verifikasi seluruh berkas persyaratan yang telah disyaratkan oleh panitia.

Baca Juga:

Hasilnya, Adies Kadir memenuhi semua syarat pencalonan sebagai ketua umum.

"Selanjutnya hasil verifikasi ini akan kami serahkan ke panitia di saat persidangan pada Mubes nanti," kata Supriansa.

Sekjen DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Ilham Permana bersama pengurus DPP dan DPD di seluruh Indonesia mendukung Adies Kadir untuk MGKR

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI