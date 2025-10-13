Ortuseight Hadirkan Sepatu Trail Run Annapurna, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - PT Vita Nova Atletik melalui brand Ortuseight Running kembali memperluas lini trail-run dengan memperkenalkan seri terbarunya, Annapurna.

Annapurna hadir sebagai opsi yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas performa dan durabilitas yang selalu menjadi ciri khas Ortuseight.

Kehadirannya menjadi jawaban bagi komunitas pelari yang menginginkan sepatu trail andal dengan akses harga ramah, sekaligus mempertegas komitmen Ortuseight untuk menghadirkan inovasi yang dapat dinikmati lebih luas oleh berbagai kalangan pelari.

"Step into the wild, embrace the run. Ortuseight Annapurna, trail running shoes dengan desain fresh, dan teknologi AR60 yang siap diandalkan. Your trail adventure starts here," ungkap akun resmi Ortuseight Running @ortuseight_running.

Walau ditawarkan dengan harga affordable, sepatu ini sudah mengusung teknologi AR60 Outsole, hasil riset dan uji pakai intensif dari Ortuseight yang menghasilkan outsole ringan, awet, serta memiliki tingkat abrasi terbaik.

Dengan kombinasi teknologi unggulan, Annapurna bisa menjadi pilihan bagi siapa pun yang ingin memulai dunia trail running.

AR60 merupakan teknologi outsole terbaru dari Ortuseight dimana komposisi materialnya memadukan rubber sintetis dan natural yang telah di adjust secara khusus untuk menghasilkan hardness dan density level pada angka 60, tingkat abrasi terbaik dibandingkan generasi sepatu Ortuseight sebelumnya.

Formula tersebut tidak hanya membuat outsole lebih awet dan tahan lama, tetapi juga ringan dan responsif, sehingga mampu mendukung performa pelari dalam berbagai kondisi lintasan, memberikan pijakan yang mantap, awet digunakan dalam jangka panjang.