Ortuseight Playday Perkuat Ekosistem Olahraga Lewat Tur 6 Kota

jpnn.com, JAKARTA - PT Vita Nova Atletik yang berbasis di Tangerang, Banten, melalui bendera Ortuseight, terus menegaskan komitmen untuk makin dekat dengan lapangan dan komunitas di tengah dominasi merek global pada industri produk sepak bola dan futsal.

Melalui program bertajuk Ortuseight Playday, brand olahraga asli Indonesia itu akan menggelar rangkaian aktivasi offline di 6 kota besar sebagai ruang temu langsung dengan para pencinta football dan futsal Tanah Air.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan identitas Ortuseight sebagai manufaktur nasional yang tidak hanya mengedepankan inovasi produk, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem olahraga Indonesia.

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Program Ortuseight Playday dirancang untuk level paling dasar, yaitu pelajar, dengan tujuan menginspirasi pemain muda berprestasi melalui pembinaan teknik sekaligus mempererat hubungan organik dengan komunitas sepak bola lokal.

Semangat tersebut dirangkum dalam pesan utama: One Event. Two Games. One Passion. Di mana pelajar akan mendapatkan sesi coaching dari tokoh berpengalaman, kemudian berkesempatan untuk mengaplikasikan teori permainan yang telah dipelajari dalam laga singkat dengan atmosfer yang suportif dan kompetitif.

Selama dua hari, Ortuseight akan menjalankan program intensif berupa Futsal Coaching Clinic, dan mengikuti sesi latihan langsung bersama tim Ortuseight yang ditutup oleh pertandingan antarsekolah yang akan menjadi panggung utama untuk menguji langsung kemampuan dan kapasitas pemain muda sekaligus memperkenalkan lini terbaru sepatu turf Ortuseight.

"Ortuseight Playday adalah cara kami untuk kembali ke akar, hadir langsung di sekolah dan komunitas tempat sepak bola dan futsal itu lahir dan hidup. Lewat acara ini, kami ingin memastikan pembinaan ini tidak hanya soal teori, tapi benar-benar terasa manfaatnya saat mereka bertanding,” ungkap Ayu Putri Wulandari, perwakilan Ortuseight.

Sebagai pembuka rangkaian tur, Ortuseight Playday diawali di Kota Yogyakarta pada Senin, 4 Agustus 2026, Kegiatan berlangsung di SMAN 1 Tanjungsari, Gunung Kidul dan SMKN 2 Wonosari, Gunung Kidul, kemudian dilanjutkan pada hari kedua, Selasa, 5 Agustus 2026, di SMAN 2 Ngaglik, Sleman, dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.