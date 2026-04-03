Ortuseight Solar 2.0 Product Experience: Rayakan Inovasi Hingga Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen terhadap inovasi di dunia performance running kembali dibuktikan oleh PT Vita Nova Atletik melalui sub-brand Ortuseight Running yang makin menjadi incaran pelari muda masa kini.

Terbukti dengan meriahnya aktivasi acara komunitas bertajuk Product Experience SOLAR 2.0 yang berlangsung di The Goods Diner Senayan, Jakarta pada akhir Maret 2026.

Acara yang diselenggarakan oleh Ortuseight ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan produk terbaru, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung bagi para pelari untuk mengenal lebih dekat teknologi di balik SOLAR 2.0.

Rangkaian kegiatan dilengkapi dengan talkshow eksklusif bersama Andy Wibowo, Brand Ambassador Ortuseight sekaligus Product Engineer di balik pengembangan SOLAR 2.0 yang antusias membagikan proses evolusi SOLAR dari generasi sebelumnya hingga menjadi versi terbaru yang lebih optimal.

Sesi talkshow menjadi ruang interaksi antara brand, atlet, dan komunitas lari yang memperkuat koneksi dan fondasi pertumbuhan Ortuseight sebagai sebuah brand lokal ternama yang memproduksi peralatan olahraga berkualitas.

Tetap setia mengusung semangat Flare Blasting, peluncuran generasi terbaru ini menawarkan pengalaman lari yang lebih efisien, responsif, dan agresif di lintasan lomba.

Pembaruan difokuskan pada peningkatan sistem bantalan, integrasi teknologi carbon plate dengan material lebih berkualitas, serta penyempurnaan konstruksi upper menggunakan material terbaru, Jacquard Woven.

Semua dirancang untuk menghadirkan kombinasi antara struktur yang presisi dan menghasilkan sepatu dengan karakter lebih ringan sekaligus mampu memberikan dorongan langkah yang lebih eksplosif.