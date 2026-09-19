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Osasuna vs Rayo Vallecano: Emil Audero Kembali Rebut Posisi Utama?

Osasuna vs Rayo Vallecano: Emil Audero Kembali Rebut Posisi Utama?
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Emil Audero mencatatkan debut bersama Rayo Vallecano. Foto: X/RayoVallecano.

jpnn.com - Emil Audero kembali bersaing memperebutkan satu tempat di bawah mistar Rayo Vallecano.

Penjaga gawang Timnas Indonesia itu berpeluang mendapat kepercayaan saat Rayo bertandang ke markas Osasuna pada pekan ke-7 La Liga di Stadion El Sadar, Sabtu (19/9/2026) malam WIB.

Rayo harus melakukan penyesuaian setelah Augusto Batalla mengalami cedera. Situasi tersebut membuat persaingan penjaga gawang kembali terbuka.

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Emil bukan tanpa modal. Kiper kelahiran Mataram itu sudah dua kali tampil sejak bergabung dengan status pinjaman dari Como.

Pada debutnya kontra Real Madrid, Emil membukukan tujuh penyelamatan meski timnya kalah telak 1-4. Dia kemudian kembali dipercaya ketika Rayo menghadapi Espanyol dan membantu tim ibu kota Spanyol meraih kemenangan 2-1.

Dani Cardenas Masih Jadi Pesaing

Di sisi lain, Dani Cardenas salah satu pesaing Emil untuk memperebutkan tempat sebagai starter.

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Dia bermain saat menghadapi Barcelona dan Racing Santander.

Kondisi itu membuat keputusan mengenai penjaga gawang untuk laga kontra Osasuna menjadi menarik untuk ditunggu.

Emil Audero kembali bersaing memperebutkan satu tempat di bawah mistar Rayo Vallecano.

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