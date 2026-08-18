Oscar Bruzon Tidak Mau Umbar Janji, Bhayangkara FC Dibawa Naik Pelan-Pelan

jpnn.com, JAKARTA - Ambisi Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk kembali menembus papan atas Super League 2026/27 tidak membuat Oscar Bruzon terburu-buru memasang target muluk.

Pelatih asal Spanyol itu memilih membangun The Guardian secara bertahap.

Oscar Bruzon menyadari manajemen klub memiliki ekspektasi tinggi.

Sejak awal negosiasi, dirinya mendapat mandat untuk memperbaiki posisi Bhayangkara FC dan membawa tim lebih dekat dengan persaingan papan atas.

Namun, pengalaman panjangnya di kompetisi Asia membuat Bruzon enggan menjadikan gelar juara sebagai tekanan sejak awal musim.

"Dalam percakapan pertama saya dengan manajemen, mereka sangat jelas ingin memperbaiki posisi dan membuat tim lebih dekat ke papan atas. Saya menganggap ini sebagai tantangan. Hal serupa pernah saya lakukan di India, di mana kami memenangkan liga hingga tampil di Liga Champions Asia (ACL)," ungkap Oscar Bruzon.

Pelatih yang pernah merasakan kesuksesan di India tersebut memilih jalur berbeda.

Alih-alih menjanjikan trofi,Oscar Bruzon ingin lebih dahulu menciptakan fondasi permainan yang kuat.