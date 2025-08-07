Oslo Ibrahim Persembahkan Video Klip Jelek Tapi Lucu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Oslo Ibrahim mempersembahkan video musik untuk lagu yang bertitel Jelek Tapi Lucu.

Setelah Jelek Tapi Lucu menarik perhatian karena lirik yang blak-blakan dan relatable, dia melanjutkan kejenakaan lewat video klip yang tayang di YouTube.

Video Jelek Tapi Lucu milik Oslo Ibrahim bercerita tentang dua cowok yang berusaha sekeras mungkin untuk menarik perhatian seorang cewek.

Keduanya adu gaya, adu aksi, bahkan adu keberanian, tetapi sayangnya, justru kalah dari satu orang yang kelihatan biasa saja.

“Intinya, kadang kita pikir harus jadi yang paling keren atau paling niat buat disukai. Tetapi realitanya? Kadang yang menang justru yang paling santai dan jadi diri sendiri,” ungkap Oslo Ibrahim, Rabu (6/8).

Visual Jelek Tapi Lucu dikemas dengan gaya komedi romantis ringan, penuh warna, dan sentuhan retro yang playful.

Vibes tahun 2000-an, chemistry karakter yang nyeleneh, dan narasi yang menghibur membuat video cocok banget ditonton bareng teman atau gebetan.

Dalam produksi lagu Jelek Tapi Lucu, Oslo Ibrahim melibatkan Aria Wijaksana, Pringgo Aryo, dan Heinriko Christiansen sebagai produser, dan mengajak Pamungkas sebagai pengisi drum.