Osmar Loss Sebut Ada 10 Calon Juara Super League 2026/27, Dewa United Siap Bersaing?
jpnn.com - Pelatih anyar Dewa United Osmar Loss tidak membutuhkan waktu lama untuk membaca peta persaingan Super League 2026/27.
Juru taktik asal Brasil itu bahkan menyebut setidaknya ada 10 tim yang berpeluang bersaing memperebutkan gelar juara musim ini.
Meski baru memulai karier di Indonesia, Osmar mengaku datang dengan ambisi besar untuk membawa Dewa United bersaing di papan atas.
"Saya sangat senang dan memiliki ekspektasi yang sangat besar untuk musim ini. Ini adalah negara baru dan kompetisi baru bagi saya."
"Kami harus bisa memahami dengan cepat bagaimana segala sesuatunya bekerja di sini agar bisa mengambil langkah besar,"ucapnya.
Persaingan Ketat Super League
Dari berbagai informasi yang diterima, Osmar menilai persaingan musim ini bakal berlangsung ketat sejak awal.
"Berdasarkan diskusi yang saya lakukan dengan beberapa orang di sini, liganya sangat ketat. Kami memulai liga dengan setidaknya ada 10 tim yang berpeluang menjadi juara."
"Karena itu, kami harus memanfaatkan putaran pertama musim ini untuk memulai dengan kualitas yang baik dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin," tambahnya.
Pelatih anyar Dewa United Osmar Loss tidak membutuhkan waktu lama untuk membaca peta persaingan Super League 2026/27.
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