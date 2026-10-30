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Osmar Loss Sebut Duel Dewa United vs Persija sebagai Pertandingan Besar Gegara Ini

Osmar Loss Sebut Duel Dewa United vs Persija sebagai Pertandingan Besar Gegara Ini
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Pelatih Dewa United Banten Osmar Loss saat konferensi pers menjelang laga Super League 2026/27 melawan Persija Jakarta, Jumat (30/10). Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com - Dewa United Banten bertekad bangkit saat menghadapi Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Dewa United Osmar Loss menyebut tim asuhannya sudah bangkit setelah menelan kekalahan 0-4 dari Arema FC.

Manajer kelahiran 3 Juli 1975 itu menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan akbar karena kedua tim saat ini menghuni posisi pertama dan kedua klasemen.

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"Persiapan kami berjalan cukup baik. Kami memiliki waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri," ujar pria asal Brasil itu.

"Ini merupakan pertandingan besar antara tim yang berada di peringkat pertama dan kedua klasemen. Kami sangat antusias untuk bermain besok," imbuhnya.

Osmar Loss berharap anak asuhnya bisa menampilkan permainan terbaik.

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Egy Maulana Vikri dan kolega sebelumnya mencatatkan hasil positif dengan tidak terkalahkan dalam enam laga awal musim.

Tercatat, empat kemenangan tim berjuluk Anak Dewa itu diraih saat menghadapi Persik Kediri (1-0), Borneo FC (3-1), PSS Sleman (2-1), dan Persijap Jepara (2-0).

Dewa United Banten bertekad untuk bangkit saat jumpa Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2026/27

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