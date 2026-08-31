menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » OSN 2026 Jenjang Pendidikan Dasar Ditutup, Inilah Para Peraih Medali Emas

OSN 2026 Jenjang Pendidikan Dasar Ditutup, Inilah Para Peraih Medali Emas

OSN 2026 Jenjang Pendidikan Dasar Ditutup, Inilah Para Peraih Medali Emas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
OSN 2026 jenjang pendidikan dasar ditutup Kemendikdasmen, para peraih medali emas memberikan testimoni. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional 2026 menjadi ruang bagi murid untuk mengembangkan talenta, mengasah nalar, dan membangun semangat berprestasi sejak dini.

Sebanyak 686 finalis dari 38 provinsi serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura mengikuti rangkaian kompetisi yang berlangsung pada 25 ssampai 31 Agustus 2026.

OSN 2026 mempertandingkan tiga cabang ajang, yaitu Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Baca Juga:

Rangkaian tes itu dirancang untuk mengukur kemampuan murid secara lebih komprehensif, mulai dari penguasaan konsep hingga kemampuan mengeksplorasi, mengobservasi, dan mempresentasikan gagasan.

Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Maria Veronica Irene Herdjiono menyampaikan OSN bukan semata-mata tentang meraih medali, peringkat, dan penghargaan.

Lebih dari itu, pengalaman mengikuti kompetisi menjadi bagian dari proses belajar dan pembentukan karakter murid.

Baca Juga:

“Prestasi kalian pada ajang OSN 2026 ini bukan hanya tentang medali, peringkat dan penghargaan, melainkan tentang proses belajar, kerja keras, disiplin, kejujuran dan kemauan untuk terus berkembang,” ujar Irene saat menutup OSN Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional 2026, di Jakarta, Minggu (30/8).

Pesan tersebut tercermin dari pengalaman Halimatun Sa’diah, murid SMP Negeri 6 Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang berhasil meraih Medali Emas sekaligus The Best Theory OSN IPA.

OSN 2026 jenjang pendidikan dasar ditutup Kemendikdasmen, para peraih medali emas memberikan testimoni

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI