OSN Dikmen 2026 Resmi Dibuka, Dorong Pengembangan Talenta Sains Berkelanjutan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) resmi membuka Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional Jenjang Pendidikan Menengah 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Selasa (15/9).
Mengusung semangat pengembangan talenta sains secara berkelanjutan, OSN Dikmen 2026 menjadi ruang bagi murid untuk mengaktualisasikan kemampuan sains, membangun karakter, dan memperluas kesempatan pengembangan diri hingga tingkat internasional.
Sebanyak 540 finalis dari 28 provinsi dan satu Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Jepang berhasil lolos ke tingkat nasional dan akan berkompetisi pada sembilan cabang ajang, yaitu astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika/komputer, kebumian, kimia, dan matematika.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti dalam sambutannya menyampaikan bahwa OSN merupakan bagian dari upaya menemukan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan talenta murid.
“OSN adalah ruang untuk menemukan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan talenta para murid dan semangat inilah yang menjadi dasar manajemen talenta murid,” ujar Suharti.
Suharti juga menegaskan prestasi yang diraih melalui OSN perlu dipandang sebagai langkah awal untuk membuka kesempatan pengembangan diri dan pendidikan yang lebih luas bagi para peserta.
“OSN bukan sekadar untuk mendapatkan medali, melalui pembinaan berkelanjutan, para peserta dengan capaian terbaik berkesempatan mewakili Indonesia di ajang olimpiade sains internasional dan memperoleh peluang pengembangan pendidikan melalui kesempatan mengikuti seleksi Beasiswa Talenta Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Prestasi Nasional Maria Veronica Irene Herdjiono menyampaikan bahwa partisipasi talenta sains jenjang pendidikan menengah pada OSN 2026 mengalami peningkatan. J
OSN Dikmen 2026 resmi dibuka Kemendikdasmen mendorong pengembangan talenta sains berkelanjutan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kontingen Indonesia Siap Berlaga di WorldSkills Competition 2026 Shanghai
- SMPN 16 Medan Sempat Terendam Banjir, Kini Siswa Tak Lagi Waswas Saat Hujan
- PISA BBM
- Kemendikdasmen Prioritaskan Sekolah Terdampak Bencana dalam Revitalisasi 2026
- Kemendikdasmen Pastikan SDN Mboeng Direvitalisasi, 1.487 Sekolah di NTT Jadi Sasaran
- PISA 2025 Menunjukkan Nilai Literasi dan Sains Indonesia Meningkat Pesat, Keren!