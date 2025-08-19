menu
OSO Ajak Anak Muda Jangan Malas Gerak
Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang menekankan pentingnya hidup sehat dan aktif bagi generasi muda. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang menekankan pentingnya hidup sehat dan aktif bagi generasi muda.

OSO menekankan olahraga sebagai kunci menjaga kesehatan tubuh sejak usia muda hingga lanjut usia. Dicontohkan, karate yang telah rutin dilakukannya sejak remaja, membuat badan tetap bugar dan kuat.

Dia menyampaikan pesan itu saat ulang tahunnya ke-77, di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/8).

“Olahraga bukan cuma karate, banyak cabang lain yang bisa membuat tubuh tetap sehat dan bugar,” ujarnya.

Karena itu, OSO mengajak anak muda mencoba berbagai cabang olahraga sesuai minat masing-masing. 

OSO juga mengingatkan, orang tua agar mendukung anaknya beraktivitas fisik secara rutin.

Dukungan keluarga penting agar anak memiliki gaya hidup sehat dan mental yang kuat.

Diharapkan, pesan ini menginspirasi generasi muda menjaga kesehatan sejak dini.

