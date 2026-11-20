jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) meraih penghargaan detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).

OSO mengaku tidak menyangka mendapat penghargaan itu, sekaligus mengapresiasi perhatian media massa terhadap perkembangan daerah.

"Saya tidak menyangka, hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO seusai menerima penghargaan.

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OSO menerima penghargaan itu karena kiprahnya memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional.

OSO juga aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih berpihak pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.

OSO mengatakan Indonesia makmur akan terwujud jika seluruh daerah makmur. Karena itu, pembangunan yang merata dan penguatan otonomi daerah sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan.

"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah, bukan berarti daerahisme," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu berharap media massa terus mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah melalui pemberitaan.