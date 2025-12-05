OSO: Hanura Kumpulkan Donasi Rp 1,8 Miliar untuk Bencana Pulau Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menyampaikan duka cita serta seruan kepada seluruh kader untuk membantu dan mendoakan para korban banjir dan longsor, yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

OSO juga mengajak seluruh elemen bangsa bahu membahu dalam membantu pemulihan dan penanganan pascabencana.

Meski berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, OSO memahami kesulitan yang dihadapi negara.

Baca Juga: OSO Minta Kader Hanura Penuhi Janji ke Rakyat

"Kenapa tidak jadi status Bencana Nasional? Karena memang tidak gampang, ini soal kemampuan anggaran negara. Saya tidak menyalahkan, tapi kita dorong agar negera segera mengambil solusi lewat kebijakan dan keputusan yang tepat," tuturnya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12).

Partai Hanura bersama seluruh kader, lanjut dia, telah menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 1.8 miliar, dan bantuan itu telah dibawa dan disalurkan oleh perwakilan DPP Hanura kepada para korban.

"Perwakilan DPP Partai Hanura telah berada di Sumatera, dan tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memberikan bantuan dengan tulus, dan dari hati nurani," cetusnya.

Baca Juga: Wejangan OSO saat Melantik Kepengurusan Hanura Jatim

Ketua DPD RI periode 2017-2019 itu juga mengajak seluruh kader Hanura di daerah hingga ke ranting (kelurahan/desa), mendoakan para korban bencana, sekaligus bergerak menggalang bantuan.

"Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa. Mari bergerak bersama, mari ajak semua rakyat peduli. Semua elemen harus bahu membahu," pesannya.