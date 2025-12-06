OSO: Hanura Makin Solid, Siap Hadapi Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) menyampaikan DPP Hanura akan memastikan struktur kepengurusan lengkap di seluruh provinsi hingga tingkat kelurahan dan desa, terbentuk sebelum Desember 2026.

"Partai Hanura makin solid dan siap menghadapi Pemilu 2029," ungkap OSO membacakan keputusan dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) 2025 di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (5/12/2025) malam.

OSO menyebutkan Rakernas mengistruksikan seluruh jajaran partai memenuhi syarat peserta Pemilu 2029, yakni pemenuhan verifikasi faktual, struktur, dan keanggotaan pada tahun 2026-2027.

Kemudian, melakukan pendidikan kader di setiap tingkatan, setelah terbentuknya kepengurusan.

Selain itu, lanjut dia, rakernas juga memutuskan menegakkan aturan organisasi, yakni sanksi tegas bagi pengurus yang tidak aktif, dan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi indikator kerja.

"Saya juga akan melakukan restrukturisasi DPP," imbuh mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Selain keputusan internal, sambung OSO, Hanura juga mendukung upaya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Hanura berkomitmen menjunjung politik bersih dan Pemerintahan yang berintegritas.