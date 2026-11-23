jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) menegaskan komitmennya memperjuangkan seluruh aspirasi daerah di tingkat nasional.

OSO langsung menindaklanjuti permintaan Pemerintah Provinsi Bali terkait percepatan pembangunan infrastruktur untuk menopang pariwisata di Pulau Dewata.

OSO menyampaikan penegasan itu dalam acara "Silaturahmi Akhir Tahun 2026" yang DPD Hanura Provinsi Bali gelar di The Stones Hotel, Legian, Kabupaten Badung, Minggu (22/11/2026) malam.

Sejumlah petinggi DPP Hanura menghadiri acara tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Benny Ramdhani, Marwan Paris, dan Patrice Rio Capella.

Jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan daerah juga hadir, seperti Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakapolda Bali Brigjen Pol I Made Astawa, para bupati dan wali kota se-Bali, perwakilan KPU dan Bawaslu Bali, serta perwakilan partai politik setempat.

"Apa yang diungkapkan oleh Pak Gubernur Koster akan saya sampaikan melalui rekomendasi dan keputusan partai, agar Pemerintah Pusat membangun infrastruktur jalan di Bali," ujar OSO di hadapan pengurus partai dan tamu undangan.

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OSO menilai Bali layak menjadi percontohan nasional karena berhasil mengelola sektor pariwisata hingga menghasilkan pemasukan daerah yang fantastis. Menurut OSO, dukungan infrastruktur yang memadai akan membuat pertumbuhan pariwisata Bali semakin melesat.

"Semua daerah di Indonesia ini cantik. Wisata juga harus maju di daerah lain," harapnya.