OSO Kembali Jabat Ketum KKI yang Punya 9,5 Juta Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Oesman Sapta Odang (OSO), terpilih secara aklamasi untuk kali keenam sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) periode 2025-2030.

Pengukuhan OSO dan pengurus lainnya berlangsung di OSO Sports Center, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Minggu (14/12).

Dalam sambutannya, OSO menyebut, momen pelantikan pengurus baru sebagai momentum hari kebangkitan KKI. Sebab KKI sudah berusia 58 tahun dan telah memberi banyak sumbangsih di kancah nasional hingga mancanegara.

"Saya bangga kepada kalian semua. Utamanya, yang datang dari berbagai daerah. Saat ini, KKI sudah berusia 58 tahun. Sejak didirikan hingga sekarang, kita punya 9,5 juta anggota," kata OSO.

OSO bercerita, di awal berdirinya KKI hanya sedikit yang mau menjadi anggota. Kepengurusan pertama KKI ddipimpin oleh Letjen Sarwo Edhi Wibowo, sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Mayjen Seno Hartono, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, serta Ketua Dewan

Guru, Sensei Matsuzaki.

"Latihan pertama di Bandung, di rumah Pak Aburizal Bakrie. Maka pantas dan tepat, Pak Aburizal jadi Pembina KKI," ujarnya.

Di bawah naungan Sarwo Edhi, sebagai Kepala Staf Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), atau cikal bakal Komado Pasukan Khusus (Kopassus), dan Seno Hartono, sebagai Pangdam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat (Kalbar), KKI menjadi bela diri resmi RPKAD.

Saat ini, lanjut OSO, KKI menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dia berharap, KKI terus berperan dalam membangun bangsa, dengan mendidik anak bangsa untuk berdisiplin dan berolahraga.