OSO Lantik Pengurus MABT Indonesia, Tegaskan AD/ART Harus Tetap Berlandaskan UUD NRI 1945

jpnn.com - PONTIANAK - Ketua Dewan Kehormatan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia Oesman Sapta Odang atau OSO melantik dan mengukuhkan kepengurusan MABT Indonesia periode 2025-2030.

Pelantikan dan pengukuhan MABT Indonesia digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (10/2). Adapun Ketua Umum MABT Indonesia ialah Suyanto Tanjung, didampingi Sekjen MABT Indonesia Jupri Sukur.

Pelantikan itu dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan dan istrinya yang juga Bupati Mempawah Erlina, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, para pengurus MABT Indonesia, serta tokoh masyarakat lintas etnis di Kalbar dan tamu undangan.

"Hari ini Selasa 10 Februari 2026 saya ketua Dewan Kehormatan MABT Indonesia secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar dan pengurus harian PP MABT Indonesia masa bakti 2025-2030," kata OSO yang hadir didampingi istri, Serviati Oesman, dan putranya Raja Sapta Ervian.

Dalam sambutannya, OSO mengucapkan selamat kepada kepengurusan MABT Indonesia 2025-2030. Dia pun menegaskan sangat menghormati tokoh-tokoh dan masyarakat dari etnis mana pun yang ada di Indonesia, termasuk Kalbar.

"Saya ucapkan selamat kepada pengurus baru, sesuai sumpah yang diucapkan kalian memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan dan menjaga hubungan baik dengan etnis-etnis yang ada," pesan mantan wakil ketua MPR RI itu..

OSO mengatakan bahwa berdirinya MABT Indonesia sebagai organisasi nasional yang berpusat di Kalbar, merupakan tonggak penting dalam perjalanan budaya dan kebinekaan. “Ini luar biasa. Ini bukan hanya soal organisasi, tetapi soal identitas, sejarah dan kontribusi etnis Tionghoa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap OSO.

Tokoh nasional kelahiran Sukadana, Kayong Utara, Kalbar, itu juga memberikan penekanan khusus kepada Ketua Umum MABT Indonesia Suyanto Tanjung yang kini mengemban tanggung jawab besar. Dia menegaskan bahwa kini MABT harus membangun cabang di seluruh Indonesia.