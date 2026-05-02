OSO Minta Legislator dari Hanura Lebih Berani, Bela Rakyat, Jangan Hanya Menikmati Jabatan
Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia Resmi Dimulai
jpnn.com - PONTIANAK - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang (OSO) memotivasi 525 anggota DPRD Partai Hanura se-Indonesia untuk lebih mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu menegaskan bahwa mulai detik ini, para legislator dari Hanura lebih berani dan berkualitas.
"Mulai detik ini harus berkualitas, harus berani menegakkan keadilan, berani menegakkan kejujuran, dan berani mengoreksi jalannya pemerintahan daerah untuk kemakmuran masyarakat,” kata OSO.
Tokoh nasional asal Kalimantan Barat itu menyampaikan pesan tersebut dalam pidatonya saat pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota DPRD Fraksi Hanura di Pontianak, Kalbar, Jumat (1/4).
OSO mengingatkan para kadernya agar tidak menjadikan jabatan sebagai anggota DPRD untuk kepentingan pribadi semata.
Dia menegaskan bahwa anggota DPRD harus memberikan kontribusi besar bagi rakyat, daerah, bangsa dan negara.
“Jadi, saudara itu bukan hanya menikmati kehidupan sebagai anggota DPRD, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” ungkap mantan wakil ketua MPR RI itu.
OSO juga mengkritisi fenomena adanya legislatif yang tidak optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dia menilai masih ada anggota dewan yang pasif, dan tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara maksimal.
OSO meminta legislato Hanura lebih berani, membela rakyat, dan jangan hanya menikmati jabatan. Pesan penting saat Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia.
