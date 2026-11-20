OSO Raih detikcom Awards 2026: Tokoh Pembangunan & Pejuang Otonomi Daerah
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang alias OSO dinobatkan sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah dalam ajang detikcom Awards 2026. OSO menerima langsung penghargaan itu di Java Ballrom, The Westin, Jakarta, Kamis (19/11) malam.
Mantan ketua MPR RI itu menerima penghargaan tersebut karena kiprahnya memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional.
Ketua umum DPP Partai Hanura itu juga aktif mendorong peningkatan alokasi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) agar lebih berpihak pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.
Seusai acara, OSO mengaku tidak menyangka mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa tersebut. “Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," kata OSO.
Otonomi Daerah tak Boleh Berhenti
OSO menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh berhenti. Menurut dia, Indonesia makmur akan terwujud apabila seluruh daerah mengalami kemakmuran.
Oleh karena itu, politikus senior ini mengatakan bahwa pembangunan yang merata dan penguatan otonomi daerah sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan. "Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti,” katanya.
Pria kelahiran Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, itu pun mengajak semua pihak untuk terus mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah. “Keberpihakan kepada daerah bukan berarti daerahisme. Semoga semua pihak terus mendukung dan mendorong kemajuan daerah," imbuhnya.
OSO menerima detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah.
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