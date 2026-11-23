OSO: Siapa Pun Wapres Terpilih, Itu Pilihan Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) menegaskan siapa pun yang ditetapkan MPR sebagai Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka merupakan sosok yang telah mendapat kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
OSO menyampaikan pernyataan itu menyusul penyerahan dua nama calon Wapres kepada MPR, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut OSO, kedua kandidat sama-sama merupakan pilihan Presiden.
Oleh karena itu, kandidat yang gagal terpilih bukan berarti kalah atau kehilangan kepercayaan Prabowo.
Meski keputusan akhir berada di tangan MPR, pertimbangan Kepala Negara tetap menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
"Jadi, siapa pun yang dipilih oleh MPR, itu adalah pilihan Presiden. Bukan juga pilihannya MPR," ujar OSO kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/11/2026) malam.
Ketua DPD RI periode 2017-2019 ini mengatakan MPR harus menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, kemampuan, serta kedekatan masing-masing kandidat dengan Presiden.
Dia menilai pertimbangan itu penting agar hasil pemilihan dapat diterima masyarakat.
OSO menegaskan siapa pun yang ditetapkan MPR sebagai Wapres pengganti Gibran merupakan sosok yang telah mendapat kepercayaan Presiden Prabowo.
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