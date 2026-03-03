OSO Tegaskan Festival Cap Go Meh Singkawang Contoh Nyata Keberagaman & Toleransi di Indonesia

jpnn.com - SINGKAWANG - Tokoh nasional asal Kalimantan Barat Oesman Sapta Odang atau OSO menghadiri Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang.

Mantan ketua DPD RI itu mengaku baru kali pertama menyaksikan secara langsung perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang tersebut dengan kemeriahan luar biasa, terlebih di bawah kepemimpinan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.

Eks wakil ketua MPR RI itu menilai Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang, merupakan contoh nyata keberagaman dan toleransi yang tumbuh serta terjaga dengan baik di Republik Indonesia.

Menurut OSO, keharmonisan yang tercipta di tengah masyarakat Singkawang menjadi bukti bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik.

“Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib menjaga toleransi sesuai dengan amanat UUD 1945. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat,” kata OSO di Singkawang, Selasa (3/3).

Lebih lanjut OSO mengapreasiasi upaya Pemerintah Kota Singkawang, Kalbar, dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama, sehingga perayaan budaya dapat berlangsung aman dan kondusif.

“Saya lihat masyarakat Singkawang sangat harmonis dan rukun. Ini adalah contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia,” kata OSO yang juga menjabat ketua umum Partai Hanura itu.

Oleh karena itu, OSO pun berharap Festival Cap Go Meh dapat terus menjadi ajang mempererat persaudaraan serta memperkuat nilai toleransi di tengah masyarakat majemuk.