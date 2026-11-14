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OSO: Wapres Baru Pengganti Gibran Harus Bikin Prabowo Tenang

OSO: Wapres Baru Pengganti Gibran Harus Bikin Prabowo Tenang
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Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat menerima anugerah Lifetime Achievement Award sebagai Putera Kalbar, Tokoh Nasional, dan Inspirasi Bangsa di Anjungan Kalbar, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2026). Foto: Dok. Humas Partai Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Kursi wakil presiden (wapres) kini kosong seusai Gibran Rakabuming Raka memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk memilih siapapun sosok yang akan mendampinginya.

"Saya mendukung apa saja yang diputuskan oleh Presiden Prabowo," kata OSO ditemui awak media di Anjungan Kalbar, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2026).

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Meski begitu, OSO berpesan kepada Presiden Prabowo untuk memilih sosok yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, wapres yang baru pengganti Gibran harus dapat membuat Prabowo tenang dalam bekerja.

"Orang yang betul-betul bisa mendampingi Pak Prabowo dan bisa bekerja sama. Sosok yang tidak membuat Pak Prabowo marah-marah lagi di televisi," sarannya.

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Dalam kesempatan itu, OSO menerima anugerah. Lifetime Achievement Award sebagai Putera Kalbar, Tokoh Nasional, dan Inspirasi Bangsa.

Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan di acara Festival Kalbar 2026.

OSO berpesan kepada Presiden Prabowo untuk memilih sosok Wapres pengganti Gibran yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

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