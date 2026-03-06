OT Group Gandeng BBC Jakarta Bagikan Takjil bagi Pengendara di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - OT Group bersama komunitas motor klasik Brotherhood Bikers Community (BBC) Jakarta membagikan ribuan paket takjil kepada pengendara di kawasan Tomang, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Kegiatan ini dilakukan menjelang waktu berbuka puasa sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang masih berada di jalan.

Aksi berbagi tersebut dimulai dari Gedung OT di Jakarta Barat dengan melibatkan puluhan anggota komunitas dan perwakilan manajemen perusahaan.

Rombongan kemudian bergerak menuju perempatan Tomang, salah satu titik lalu lintas yang padat pada jam pulang kerja.

Di lokasi tersebut, para sukarelawan membagikan paket takjil kepada pengendara yang melintas atau terjebak kemacetan menjelang azan magrib.

Kegiatan berlangsung di tengah ramainya arus kendaraan yang masih memenuhi ruas jalan utama di kawasan itu.

Head of Marketing Communication OT Group Verawati, mengatakan kegiatan berbagi takjil merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pada momentum Ramadan.

“Ramadan bukan sekadar momentum berbagi, tetapi tentang hadir secara nyata bagi masyarakat. Kami ingin produk OT dapat menemani momen berbuka bagi mereka yang masih berada di perjalanan,” ujar Verawati.