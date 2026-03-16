JPNN.com » Dahlan Iskan » Otak Maextro

Otak Maextro

Oleh Dahlan Iskan

Otak Maextro
jpnn.com - Saya naik iPhone di Xuzhou, Tiongkok. Kali pertama dalam hidup.

Tentu sebenarnya saya naik mobil, tetapi orang di Tiongkok mengatakan "naik Maextro S800 serasa naik iPhone yang diberi roda".

Otak Maextro

Itu untuk menggambarkan betapa mewahnya mobil Huawei seri termewah: Maextro S800.

Orang sana sulit mengeja nama Maextro. Mobil itu di sana diberi merk: Zun Jie.

Dari menyebut nama Tionghoanya itu orang sudah tahu: ini mobil mewah. Zun Jie berarti Alam Kemuliaan. 

Saya tidak menyangka akan merasakan kemuliaan itu. Bermula dari obrolan saat makan malam.

"Pernah naik mobil Huawei?" kata teman saya di kota itu.
"Pernah.”
"Yang zun jie?"
"Apa itu zun jie?"
"Itu mobil Huawei paling mahal.”
"Belum pernah.”
"Mau coba?"
"Eeeemmmm.... mau!"
"Saya bisa pinjam punya teman. Yang saya punya sendiri baru tiba dua minggu lagi.”

Saya pun penasaran: seperti apa Maextro S800. Itulah mobil Tiongkok yang kelasnya dipersaingkan dengan Maybach-nya Mercy, Rolls-Royce, dan Bentley. Harganya...

