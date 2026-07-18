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Otak Pembunuhan Warga Nganjuk Seorang Wanita

Otak Pembunuhan Warga Nganjuk Seorang Wanita
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Aparat Polres Nganjuk saat gelar perkara temuan jenazah di Mapolres Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026). ANTARA/ HO-Polres Nganjuk

jpnn.com, NGANJUK - Kasus pembunuhan berencana terhadap Gatot Tri Wahyu Widodo (52), warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya terkuak.

Polres Nganjuk menangkap dua tersangka pembunuhan.

Keduanya berinisial DM (20), perempuan asal Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta NJS (28), laki-laki asal Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

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"Dalam waktu 10 jam sejak jasad korban ditemukan, kami berhasil mengamankan dua tersangka di Jalan Jenderal S. Parman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo," kata Wakapolres Nganjuk Kompol Didid Wahyu Agustyawan, Kamis (16/7).

Diketahui bahwa DM merupakan anak angkat korban dan NJS merupakan rekan dekat DM.

Keduanya terkait dengan temuan jasad korban yang telah dikuburkan di pekarangan samping rumah korban.

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Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menambahkan penyidik menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelum peristiwa terjadi.

"Jadi, sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu," kata Sukaca.

Polres Nganjuk menangkap dua tersangka pembunuhan, yakni perempuan dan laki-laki.

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