OTOMAXY Perkuat Posisi BRI Insurance di Asuransi Kendaraan

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance meluncurkan OTOMAXY sebagai identitas baru produk asuransi kendaraan BRINS OTO dalam acara Launching Rebranding OTOMAXY.

Rebranding ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam menghadirkan solusi perlindungan kendaraan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah.

Mengusung tagline “Satu Perlindungan Maksimal, Untuk Beragam Karakter Kendaraan”, OTOMAXY dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi berbagai jenis kendaraan roda empat, mulai dari kendaraan reguler, premium, klasik, hingga kendaraan listrik.

Produk ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar di tengah perubahan karakter kendaraan yang makin beragam.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, mengatakan transformasi BRINS OTO menjadi OTOMAXY merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam berinovasi.

“OTOMAXY adalah evolusi dari BRINS OTO untuk menjawab perubahan karakter kendaraan dan ekspektasi nasabah yang semakin dinamis,” ujar Budi Legowo, dalam keterangannya, Kamis (22/1).

OTOMAXY menghadirkan empat varian utama, yakni OTOMAXY Premium untuk kendaraan bernilai di atas Rp2 miliar, OTOMAXY Classic bagi kendaraan koleksi produksi tahun 1995 ke bawah, OTOMAXY Electric Vehicle (EV) untuk kendaraan listrik, serta OTOMAXY Regular bagi kendaraan dengan nilai pertanggungan hingga Rp2 miliar. Setiap varian dilengkapi perlindungan Comprehensive dan Total Loss Only (TLO) sesuai karakter kendaraan.

Khusus untuk kendaraan listrik, OTOMAXY EV memberikan perlindungan terhadap risiko korsleting, kebakaran baterai, gangguan sistem kelistrikan, serta biaya towing dan perbaikan khusus.