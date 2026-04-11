Otoproject Buka Studio Baru di Summarecon Mall Bekasi dan Serpong

Otoproject di Summarecon Mall Serpong 2, Tangerang. Foto: doc for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pasar aksesori otomotif yang terus bertumbuh, Otoproject pun melanjutkan ekspansinya dengan membuka dua studio di Summarecon Mall Bekasi 2 dan Summarecon Mall Serpong 2.

Kedua lokasi dipilih bukan tanpa alasan. Bekasi dan Serpong dikenal sebagai kawasan dengan mobilitas tinggi, sekaligus menjadi simpul aktivitas masyarakat urban.

Di titik inilah Otoproject mencoba mendekatkan diri kepada konsumen otomotif.

Baca Juga:

Mengusung konsep retail modern berbasis pengalaman, Otoproject Studio tidak sekadar menjadi tempat berbelanja. Pengunjung dapat melihat, menyentuh, hingga mencoba langsung fungsi produk.

Tata ruangnya dibuat bersih dan modern, dengan pendekatan interaktif yang mendorong pengalaman lebih personal.

Di dalam studio, lini produk yang ditawarkan beragam. Mulai dari interior essentials, organizer, hingga solusi praktis untuk meningkatkan kenyamanan kabin.

Baca Juga:

Produk-produk dirancang dengan pendekatan fungsional dan mudah digunakan, tanpa perlu instalasi rumit atau modifikasi permanen.

BERITA TERKAIT
