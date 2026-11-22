Otoproject Merilis Karpet Mobil Terbaru Maxmat Apexliner, Harga Khusus di GAW 2026
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Kabin mobil yang bersih dan rapi sering kali menjadi kunci kenyamanan sepanjang perjalanan.
Sayangnya, karpet bawaan kerap kewalahan menahan jejak sepatu berlumpur, remahan makanan, hingga tumpahan minuman di tengah padatnya aktivitas harian.
Memahami keresahan pengendara tersebut, Otoproject membawa solusi baru ke lantai pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.
Otoproject memperkenalkan lini teranyar dari keluarga karpet mobil MAXMAT, yakni Maxmat Apexliner.
Produk hadir mengisi ruang tengah di jajaran Maxmat.
Posisinya berada di antara Luxeliner dan Liteliner yang mengutamakan kesan mewah, serta Duraliner yang populer karena ketangguhannya.
Sasarannya jelas: pemilik mobil yang mencari karpet berdaya tahan tinggi, tetapi tetap ringan dan praktis saat harus dilepas-pasang untuk dicuci.
“Kami percaya karpet mobil seharusnya bukan hanya menjadi pelapis lantai, tetapi juga bagian dari perlindungan dan kenyamanan interior kendaraan."
Kabin mobil yang bersih dan rapi sering kali menjadi kunci kenyamanan sepanjang perjalanan. Otoproject merilis karpet mobil Maxmat Apexliner
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