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OTT Bupati Klaten, KPK Tangkap 20 Orang dan Sita Rp1 Miliar

OTT Bupati Klaten, KPK Tangkap 20 Orang dan Sita Rp1 Miliar
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Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (ketiga kiri) memberikan cinderamata kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno (ketiga kanan) saat seminar International Cycling History Conference 2026 di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 20 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Selain itu, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut lembaga antirasuah menangkap 20 orang tersebut di wilayah Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah.

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"Pihak yang diamankan di Jakarta saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi, Kamis (15/10/2026).

Dia mengatakan untuk para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten.

"Salah satunya adalah Bupati Klaten," ucap Budi.

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Sementara itu, 19 orang lainnya yang ditangkap KPK tersebut terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) hingga pihak swasta.

"Selain Bupati selaku penyelenggara negara, ada juga ASN baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten maupun Badan Pemeriksa Keuangan, serta unsur swasta," ujarnya.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 20 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

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