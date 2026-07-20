OTT Bupati Lombok Barat, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK turut menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

"Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).

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Dia menambahkan bahwa uang itu merupakan barang bukti yang diamankan penyidik KPK dalam OTT tersebut.

Selain uang tunai, KPK juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan masih didalami penyidik.

Menurut Budi, bupati diduga menerima sejumlah uang terkait pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan informasi adanya OTT terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan membawa tujuh di antaranya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.