OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terkait Korupsi Proyek & Jual Beli Jabatan
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Bupati Pemalang Anom Widyantoro.
Menurut KPK, OTT terhadap bupati Pemalang itu terkait dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
"Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Budi, KPK masih membahas konstruksi perkara dan pasal yang akan disangkakan, termasuk kemungkinan dugaan penyuapan atau pemerasan yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Dari jumlah tersebut, 12 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp 2 miliar.
Penyidik juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara.
KPK menyatakan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widyantoro terkait dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK OTT Bupati Pemalang, Amankan Uang Tunai Rp2 Miliar Lebih
- Penyuap Anggota DPR RI Anwar Sadad Ini Ditahan KPK
- KPK Menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ada Rapat 16 Juni 2025
- Mantan Dirut PGN Hendi Prio Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara
- KPK Kembangkan Kasus Suap Rejang Lebong ke Pengelolaan Limbah di Bengkulu
- Kasus Suap LAZ: KPK Sita Dua Mobil dari Garasi Pendopo Lombok Barat