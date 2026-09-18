OTT di Hotel Duta Palembang, Polisi Sita Rp 251 Juta dari Oknum Disdik Banyuasin, Ada PPPK

jpnn.com - Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah hotel di Kota Palembang.

Dalam OTT itu petugas mengamankan dua oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bersama 21 orang yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara sekolah.

OTT tersebut berlangsung di kamar 223 Hotel Duta, Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Donny Satriya Sembiring membenarkan adanya operasi tersebut. Menurutnya, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.

"Anggota mengamankan dua orang oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dan 21 orang yang diduga merupakan kepala sekolah SD serta bendahara," ujar Donny, Jumat (18/9/2026).

Dua orang yang diamankan dalam operasi tersebut yakni Robby Suharyadi dan Raden Bagoes Dzulhendra. Raden diketahui merupakan PPPK yang bekerja sebagai staf kelembagaan saran dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Selain mengamankan puluhan orang, penyidik juga menemukan uang tunai dalam jumlah besar. Total yang diamankan mencapai Rp 251.140.000.

Rinciannya, Rp 30.990.000 ditemukan di dalam tas abu-abu merek Polo Classic milik Robby. Sementara Rp 220.150.000 lainnya ditemukan dari 12 kepala sekolah SD yang berada di lokasi. "Dari lokasi, penyidik mengamankan uang tunai," ungkap Donny.