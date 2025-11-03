OTT di Riau, Tim KPK Masih Bergerak di Lapangan

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025.

OTT KPK ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi kepada media.

Menurut Budi tim KPK masih berada di lapangan dan kegiatan penindakan masih berlangsung.

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi saat dikonfirmasi JPNN.com dari Pekanbaru, Senin (3/11).

Budi menjelaskan hingga Senin malam tim masih melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan. Dari beberapa orang yang diamankan di antaranya merupakan penyelenggara negara.

Gubernur Riau Abdul Wahid juga dikabarkan terjaring dalam OTT KPK tersebut.

“Pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi, nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” jelasnya.

KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang tengah ditangani, termasuk instansi asal para pihak yang diamankan.