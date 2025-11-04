menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » OTT Gubernur Riau, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta

OTT Gubernur Riau, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta

OTT Gubernur Riau, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. ANTARA/HO-Pemprov Riau.

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sembilan orang dalam dua kloter ke Jakarta, seusai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dikabarkan turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Ada sembilan orang dari sepuluh orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11).

Budi menambahkan bahwa komisi antikorupsi telah menyita uang dalam OTT tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan KPK dalam konferensi pers.

Baca Juga:

“Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update, ya, dalam konferensi pers,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

Baca Juga:

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

KPK menyatakan membawa sembilan orang ke Jakarta seusai melakukan OTT yang dikabarkan turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI